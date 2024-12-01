Перед так называемыми "переговорами" Россию начинают качать со всех сторон, пытаясь заранее поставить наше руководство в невыгодное положение

Астон Мартин

"Отдельно следует отметить, что ударной силой террористов являются навербованные боевики из Средней Азии. Это к вопросу о миграционной политике России. Сколько потенциальных террористов находится на территории нашей страны – никто не знает. Но сейчас не об этом." ...а потом будет поздно ...🥸