Театр абсурда
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Театр абсурда

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Перед так называемыми "переговорами" Россию начинают качать со всех сторон, пытаясь заранее поставить наше руководство в невыгодное положение

Перед так называемыми "переговорами" Россию начинают качать со всех сторон, пытаясь заранее поставить наше руководство в невыгодное положение

Обстановка в Сирии резко обострилась. Протурецкие боевики так называемой "Сирийской свободной армии" вместе с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начали самое масштабное с 2020 года наступление на севере провинции Алеппо.

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Комментарии
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Астон Мартин
&quot;Отдельно следует отметить, что ударной силой террористов являются навербованные боевики из Средней Азии. Это к вопросу о миграционной политике России. Сколько потенциальных террористов находится на территории нашей страны – никто не знает. Но сейчас не об этом.&quot; ...а потом будет поздно ...🥸
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