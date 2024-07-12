На месте «Хинкальной» Турманидзе в Омске появится пельменная. Предполагается, что новое заведение начнет работать в августе.
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На месте «Хинкальной» Турманидзе в Омске появится пельменная. Предполагается, что новое заведение начнет работать в августе.