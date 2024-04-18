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Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья

Сезон половодья в России обычно продолжается до конца мая - начала июня. Реки на севере Сибири и Дальнем Востоке пока не вскрылись, поэтому неожиданности за полтора месяца еще могут произойти, заявила РИА Новости доктор географических наук Наталья Фролова.

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