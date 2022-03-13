«Питтсбург» продлил контракт с О’Коннором на год и 750 тысяч долларов

«Питтсбург» продлил контракт с Дрю О’Коннором на год и 750 тысяч долларов. Новый контракт с 23-летним нападающим является односторонним.

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