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Мария Захарова: Киев усиливает терроризм в ответ на провалы на фронте

Мария Захарова: Киев усиливает терроризм в ответ на провалы на фронте

Мария Захарова заявила о росте террористической активности Киева в ответ на поражения на фронте. Официальный представитель МИД России осудила действия киевского режима и выразила обеспокоенность ролью НАТО в ситуации.

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