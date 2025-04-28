Мария Захарова заявила о росте террористической активности Киева в ответ на поражения на фронте. Официальный представитель МИД России осудила действия киевского режима и выразила обеспокоенность ролью НАТО в ситуации.
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