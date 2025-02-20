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На Канарских островах нашли "рыбу Судного дня". Почему её считают предвестником катастроф

На Канарских островах нашли "рыбу Судного дня". Почему её считают предвестником катастроф

Отдыхающие на Канарских островах туристы наткнулись на берегу на выброшенную на берег странную рыбу весьма впечатляющей длины.

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