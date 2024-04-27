В Приморье мигранты попытались за взятку освободить земляка-нелегала

В Приморском крае задержаны двое уроженцев Таджикистана, пытавшиеся дать взятку начальнику миграционного отдела за непривлечение своего земляка к административной ответственности с последующим выдворением на родину.
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