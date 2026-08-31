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Тульские новости

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ИТ-рынок России ожидает сдержанный рост до 2028 года

ИТ-рынок России ожидает сдержанный рост до 2028 года

В ближайшие годы российский ИТ-рынок будет расти в основном за счёт решений на базе искусственного интеллекта: сегмент ИИ-решений и услуг будет увеличиваться на 21% ежегодно, облачные сервисы и ИИ-оборудование — на 22% и 19% соответственно.

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