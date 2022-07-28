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Роналду сообщил «МЮ», что хочет расторгнуть контракт. У клуба нет желания его отпускать (Daily Mail)

Криштиану Роналду тверд в намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». В понедельник нападающий вернулся в Манчестер, чтобы обсудить свое будущее с представителями клуба.

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