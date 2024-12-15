Нарышкин опроверг слухи о переговорах с директором ЦРУ по ударам «Орешником»

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин опроверг слухи о якобы состоявшихся переговорах с действующим директором ЦРУ Уильямом Бернсом об ударах дальнобойным оружием.
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