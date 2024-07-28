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Царьград

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Особый отряд Генерала Армагеддона. Наступили новые реалии СВО?

Особый отряд Генерала Армагеддона. Наступили новые реалии СВО?

Конечно, одних только экспертных мнений мало. Но слишком уж много событий произошло на этой неделе, которые позволяют сделать вывод о том, что наступили новые реалии специальной военной операции (СВО).

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