В Литве запретили въезд в страну Наташе Королевой и певцу Хабибу

Литва запретила въезд российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу Шарипову, уточняется, что обращение о запрете на въезд подали председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис.