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Мировое обозрение

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Закрыта одна из крупнейших сделок в IT-индустрии: Broadcom поглотила VMware за $69 млрд

Закрыта одна из крупнейших сделок в IT-индустрии: Broadcom поглотила VMware за $69 млрд

Получив долгожданное одобрение сделки по покупке активов VMware от китайских властей, компания Broadcom не стала медлить с реализацией соответствующей возможности, и вчера вечером закрыла сделку, сумма затрат на которую достигла впечатляющих $69 млрд.

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