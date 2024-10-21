Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о погоде на неделю

Без похолоданий город обойдется еще с неделю В Петербурге вместе с первыми облаками заканчивается период отличной погоды, впрочем, горожан ждет еще один теплый период, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.