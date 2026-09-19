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ВВС США перехватили самолёт над загородной резиденцией Трампа

ВВС США перехватили самолёт над загородной резиденцией Трампа

Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявило, что американские военные перехватили самолёт над загородной резиденцией президента США Дональда Трампа.

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