Минобороны сообщило об уничтожении 68 дронов на российскими регионами за ночь

За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 68 дронов, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, беспилотники сбиты над Брянской, Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями, а также над Крымом и Краснодарским краем.
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