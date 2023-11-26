В Севастополе из-за шторма пострадали три человека

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе из-за шторма пострадали три человека.Также, по его словам, из-за сильного ветра упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены 17 транспортных средств, кровли 20 домов и фасады трех строений.