В Севастополе из-за шторма пострадали три человека

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе из-за шторма пострадали три человека.Также, по его словам, из-за сильного ветра упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены 17 транспортных средств, кровли 20 домов и фасады трех строений.
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