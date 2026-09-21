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Царьград

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Митрополит Никандр обвенчал директора центра «Боголюбский» в храме на Нерли

Митрополит Никандр обвенчал директора центра «Боголюбский» в храме на Нерли

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр обвенчал директора Центра русской культуры и спорта «Боголюбский» Дениса Зезюлина и его супругу Валерию во время литургии в храме Покрова на Нерли.

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