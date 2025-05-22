Власти Нефтеюганска (ХМАО) подверглись информатаке из-за фейков. Инсайд

Власти Нефтеюганска (ХМАО) подверглись пиар-атаке — неизвестные пытаются посеять рознь. Анонимные пользователи пишут на разных площадках про детский конкурс славянской красоты, на котором якобы «победила девочка в кокошнике с полумесяцами».
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