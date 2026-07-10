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Царьград

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В России предложили отменить 28 штрафов за административные нарушения

В России предложили отменить 28 штрафов за административные нарушения

Без наказаний за тонировку и паспорт: какие штрафы хотят отменить депутаты Госдумы.Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направили в правительство законопроект, который отменяет сразу 28 устаревших или избыточных штрафов.

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