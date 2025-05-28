Дрон ВС РФ попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ

В Алексеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) дрон Вооруженных сил России, подавленный системой радиоэлектронной борьбы Украины, попал не в украинское авто, которое было изначальной целью, а в склад боеприпасов ВСУ.
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