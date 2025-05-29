В Новой Збурьевке два человека погибли из-за обстрела

ГЕНИЧЕСК, 29 мая. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли в селе Новая Збурьевка Херсонской области в результате ночного обстрела жилого сектора со стороны ВСУ, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
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