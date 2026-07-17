Конгрессвумен Луна проведет слушания об отмывании денег Украиной из бюджета США

В Палате представителей США намерены провести слушания по рассекреченным документам, которые, по словам конгрессвумен Анны Паулины Луны, касаются возможного отмывания денег из Украины и поддержки предвыборной кампании бывшего президента США Джо Байдена.
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