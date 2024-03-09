Обыденные вещи, запрещенные в Северной Корее

С нами не соскучишься!

В наш просвещенный век вошли отчего-то не все мировые державы. США вовсю строит планы на освоение ближайшего космоса, Европа наслаждается изысканными беседами о философии, Россия исследует Арктику, ну а Северная Корея строит коммунизм.