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Обыденные вещи, запрещенные в Северной Корее

Обыденные вещи, запрещенные в Северной Корее

В наш просвещенный век вошли отчего-то не все мировые державы. США вовсю строит планы на освоение ближайшего космоса, Европа наслаждается изысканными беседами о философии, Россия исследует Арктику, ну а Северная Корея строит коммунизм.

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