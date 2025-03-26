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Дзен Дневник

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Бежевые тренчи снова актуальны, но есть нюансы

Бежевые тренчи снова актуальны, но есть нюансы

Возможно, будет не совсем корректно говорить о возвращении бежевых тренчей. Как только они стали популярными, их приобрели в таком количестве, что эта элегантность до сих пор широко представлена на улицах городов, да и из магазинов они тоже никуда не делись, разве что в последние несколько сезонов их отодвинули куда-то на «задворки» вешалок.

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