Ученые выяснили, что полезнее для здоровья — быть пессимистом или оптимистом Алёна ЮрьеваВопрос о том, кто же на самом деле выигрывает в жизни — оптимисты или пессимисты, наконец, получил ответ благодаря ученым из Лондона.