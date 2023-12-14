Ученые выяснили, что полезнее для здоровья — быть пессимистом или оптимистом Алёна ЮрьеваВопрос о том, кто же на самом деле выигрывает в жизни — оптимисты или пессимисты, наконец, получил ответ благодаря ученым из Лондона.
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