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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Ученые выяснили, что полезнее для здоровья — быть пессимистом или оптимистом

Ученые выяснили, что полезнее для здоровья — быть пессимистом или оптимистом

Ученые выяснили, что полезнее для здоровья — быть пессимистом или оптимистом Алёна ЮрьеваВопрос о том, кто же на самом деле выигрывает в жизни — оптимисты или пессимисты, наконец, получил ответ благодаря ученым из Лондона.

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