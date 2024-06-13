Крупный банк предупредил о замедлении прироста инвестиций в России

Райффайзенбанк: инвестиции в России замедлят рост ближе к концу года Инвестиции в России замедлят рост ближе к концу 2024 года Об этом в записке о динамике инвестиций предупредили аналитики Райффайзенбанка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии