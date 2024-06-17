Ион Кику: "Вопрос о едином кандидате закрыт"  

Вопрос о выдвижении единого кандидата на осенних президентских выборах закрыт. По словам бывшего премьер-министра Республики Молдова Иона Кику, хотя идея определения общего кандидата была выдвинута представляемой им партией осенью 2023 года, большинство политических партий уже объявили о своих кандидатах на пост президента страны.