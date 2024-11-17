Какими продуктами запастись на зиму, ведь они могут долго лежать в кладовке

Заготовки на зиму — это не только традиция, но и удобный способ быть готовым к любой ситуации. Кто не мечтает раз в несколько месяцев провести закупку продуктов и больше не беспокоиться о походах в магазин? На самом деле, существует множество продуктов, которые можно хранить долго — и это не обязательно должны.