Какими продуктами запастись на зиму, ведь они могут долго лежать в кладовке

Заготовки на зиму — это не только традиция, но и удобный способ быть готовым к любой ситуации. Кто не мечтает раз в несколько месяцев провести закупку продуктов и больше не беспокоиться о походах в магазин? На самом деле, существует множество продуктов, которые можно хранить долго — и это не обязательно должны.
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