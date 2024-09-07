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Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США

Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал заявление министра обороны США Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов Украины вглубь России отступлением США, сообщает РИА Новости.

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