Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото русской еды и книг. Снимками она поделилась в Instagram. Ирина Шейк выложила две книги известных русских писателей: "Доктора Живаго" Бориса Пастернака и "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии