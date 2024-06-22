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Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото русской еды и книг

Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото русской еды и книг

Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото русской еды и книг. Снимками она поделилась в Instagram. Ирина Шейк выложила две книги известных русских писателей: "Доктора Живаго" Бориса Пастернака и "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.

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