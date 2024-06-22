Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото русской еды и книг. Снимками она поделилась в Instagram. Ирина Шейк выложила две книги известных русских писателей: "Доктора Живаго" Бориса Пастернака и "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.