📷⚡️Японская компания Sarmony при поддержке государственного фонда Space Strategy Fund и Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ведет разработку малых радарных спутников SAR DiskSat с целью создания группировки на сверхнизкой околоземной орбите, находящейся на высоте около 350 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым