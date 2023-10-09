"Никакого стресса - я служу своему народу", - актер Охлобыстин о своей гражданской позиции

Politiki.net Есть у артиста талант, или его нет, в этом очерке - это дело десятое, а обсудить я хочу гражданскую позицию человека, которого знают миллионы россиян и который, как принято говорить, является лидером общественного мнения, или в простонародье ЛОМ.
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