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"Никакого стресса - я служу своему народу", - актер Охлобыстин о своей гражданской позиции

"Никакого стресса - я служу своему народу", - актер Охлобыстин о своей гражданской позиции

Politiki.net Есть у артиста талант, или его нет, в этом очерке - это дело десятое, а обсудить я хочу гражданскую позицию человека, которого знают миллионы россиян и который, как принято говорить, является лидером общественного мнения, или в простонародье ЛОМ.

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