Матвиенко назвала отношения России и Армении "улицей с односторонним движением"

нн

наталья никифорова

Давно пора эту улицу перекрыть навсегда и запретить российским армянам переводить туда деньги. Кому не нравится -пусть едут на историческую родину и там зарабатывают на хлеб с маслом а с этого продажного государства потребовать вернуть деньги вложенные в строительство и содержание железной дороги, которую армяне считаю принадлежащей им, хотя ни рубля в нее не вложили. И нечего их жалеть. они сами выбрали мразь. присягнувшую Евросоюзу и предавшую Карабах вместе со всеми жителями, так же как и хохлы, продолжающие поддерживать жидо-бандеровскую мразь.