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Царьград

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Матвиенко назвала отношения России и Армении "улицей с односторонним движением"

Матвиенко назвала отношения России и Армении "улицей с односторонним движением"

Валентина Матвиенко в беседе с Рубеном Рубиняном обсудила текущее состояние российско-армянских отношений.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Давно пора эту улицу перекрыть навсегда и запретить российским армянам переводить туда деньги. Кому не нравится -пусть едут на историческую родину и там зарабатывают на хлеб с маслом а с этого продажного государства потребовать вернуть деньги вложенные в строительство и содержание железной дороги, которую армяне считаю принадлежащей им, хотя ни рубля в нее не вложили. И нечего их жалеть. они сами выбрали мразь. присягнувшую Евросоюзу и предавшую Карабах вместе со всеми жителями, так же как и хохлы, продолжающие поддерживать жидо-бандеровскую мразь.
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