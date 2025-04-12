«Гашеку пора на эвтаназию. У него крайняя форма деменции». Экс-ведущая сборной России после слов чеха про Гретцки

Бывшая ведущая сборной России по хоккею Зухра Уразбахтина отреагировала на новое провокационное заявление 60-летнего чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека, двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона.
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