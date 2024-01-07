Украинские офицеры заявили о массовом отказе военных воевать в Крынках

Русские дроны и беспощадный огонь артиллерии ровняет с землёй все укрытия и огневые точки ВСУ.Абсолютно в каждом, даже небольшом, подразделении ВСУ есть солдаты, которые отказываются идти в бой и сражаться за населённый пункт Крынки, расположенный на левом берегу Днепра.