Змеи атакуют одно из приморских сел

Жители Чугуевки жалуются на большое количество нежданных «гостей» в виде змей, которые в связи с наступлением долгожданных теплых и сухих дней стремятся погреться на солнышке, сообщает корреспондент PRIMPRESS.
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