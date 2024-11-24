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Путин впервые надел чёрный галстук во время обращения. Что это значит? Разбираем популярные версии

Путин впервые надел чёрный галстук во время обращения. Что это значит? Разбираем популярные версии

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вообще самые популярные цвета галстуков у нашего Президента: красный фиолетовый синий полутона вышеперечисленных иногда вообще без галстука Галстуки Путина Позавчера Путин обращался к народу и всему миру.

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Комментарии
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Любовь Жарковская
Наш Президент, постоянно  этим тупорылым загадки задает... им этот галстук лет 50 будет сниться.Он как старший пионервожатый в лагере, они его все бояться и все уважают, потому что сами не такие и никогда уже такими не будут
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ВН
Валерий Николаевич
Идиотизм набирает обороты
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brukhasin
Тестирует - как будет выглядеть на похоронах &quot;партнеров&quot;.
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