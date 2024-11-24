Путин впервые надел чёрный галстук во время обращения. Что это значит? Разбираем популярные версии

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вообще самые популярные цвета галстуков у нашего Президента: красный фиолетовый синий полутона вышеперечисленных иногда вообще без галстука Галстуки Путина Позавчера Путин обращался к народу и всему миру.
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