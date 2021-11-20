ИЗВЕСТИЯ iz

6 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Насколько я помню финскую границу, там можно не запариваться, мигрантам карельские леса не по зубам. Старослужащие с ...В Финляндии задум...
  • Виктор Луговой
    Наверно, это было бы правильно... Ибо они не люди. За жестокое обращение с такими животными, как они, много не дадут.Депутат отметил о...
  • Александр Пятнистый
    А я бы снимая на камеру и сопровождая словами "так будет с каждым живодером" помучал бы до смерти их самих...Депутат отметил о...

США разработали план «санкционной бомбардировки» РФ при вторжении на Украину

США разработали план «санкционной бомбардировки» РФ при вторжении на Украину

Сенатор Соединенных Штатов Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2), на случай ее «вторжения» на Украину.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх