В МГУ исследовали температурное воздействие на вирусы растений

Московские учёные провели исследование образования частиц вирусов с изменённой структурой. Особое внимание они уделили температурному воздействию на вирусы растительности, ведь оно приводит к формированию белковых наноструктур, которые обладают высоким потенциалом для использования в биотехнологиях и медицине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии