В МГУ исследовали температурное воздействие на вирусы растений

Московские учёные провели исследование образования частиц вирусов с изменённой структурой. Особое внимание они уделили температурному воздействию на вирусы растительности, ведь оно приводит к формированию белковых наноструктур, которые обладают высоким потенциалом для использования в биотехнологиях и медицине.