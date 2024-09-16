Депутат ГД Смолин: ЕГЭ нужно менять, так как от него больше вреда, чем пользы

Хотя правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ, нужно продолжать работу в этом направлении, так как вреда от такой формы экзаменов больше, чем пользы, считает первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.