Фильм о боевых буднях бойцов 238-й артиллерийской бригады, которая сейчас ведёт бои за населённый пункт Дачное западнее Курахово.
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Фильм о боевых буднях бойцов 238-й артиллерийской бригады, которая сейчас ведёт бои за населённый пункт Дачное западнее Курахово.
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