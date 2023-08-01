Театр абсурда

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После призывов к русским сдаваться в плен сдались сами агитаторы из ВСУ

После призывов к русским сдаваться в плен сдались сами агитаторы из ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины произошел курьезный случай — военные, которые обстреливали российские позиции листовками с призывами сдаваться, в итоге решили сдаться в плен сами.

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Комментарии
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N
Nata
Выжить хотят , вот те кто поумнее мимикрируют
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20 час.
TG
Tamara Goncharuk
Правильно поступили. Пусть англосаксы сами воюют, а не стравливают русских. Пусть строят своих педиков в батальоны, если такие найдутся.
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20 час.

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