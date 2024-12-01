Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

Мошенники начали использовать рассылки открыток с расширением gift и картинок уменьшенного размера. Они загружают в гаджеты вредоносный код, для сбора персональных данных людей, об этом сообщила эксперт направления "Народный фронт.
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