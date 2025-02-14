Санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) показывают неготовность действующего украинского президента Владимира Зеленского к миру.
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