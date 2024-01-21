Ирландец впал в панику, придя в магазин в Москве: "Но ведь это безумие!"

Количество экономических санкций, введённых странами Запада против России, уже не поддаётся учёту. И каждый раз при принятии очередного пакета ограничительных мер западные аналитики и доморощенные либеральные эксперты в один голос заявляли, что уж теперь-то экономика России рухнет, полки магазинов опустеют, начнётся голод.