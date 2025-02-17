ФСБ сообщило о задержании замминистра цифрового развития Ростовской области

Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ по части 3 статьи 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» (максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет).
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