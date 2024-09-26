Константин Бондаренко: Эстония готова нанести «превентивный удар» по России

Начальник генштаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что «Эстония готова нанести превентивный удар по России для защиты НАТО, в случае если Москва проявит признаки подготовки к нападению на альянс»… Для справки.
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