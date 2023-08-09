Исследование: 5000 шагов в день достаточно для поддержания здоровья

Давно известно, что 10 000 шагов в день — это волшебное число, необходимое для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровым, но новое исследование показывает, что даже менее 5000 шагов может быть достаточно, чтобы увидеть пользу, сообщает BBC.
Давно известно, что 10 000 шагов в день — это волшебное число, необходимое для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровым, но новое исследование показывает, что даже менее 5000 шагов может быть достаточно, чтобы увидеть пользу, сообщает BBC.
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