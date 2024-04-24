Двойная победа «Кристалла»: и мужской, и женский коллективы клуба заняли первые места

Престижный международный турнир по пляжному футболу «Весенний Петербург» собрал сильнейшие команды России, а также гостей из Белоруссии Традиционный турнир, в последние годы именовавшийся InterCup, сменил название, но сохранил высокий рейтинг и место проведения, которым вновь стал центр пляжных видов спорта «Динамит».